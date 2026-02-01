「ＳＶリーグ・オールスター」（１日、ジーライオンアリーナ神戸）男子が特別ルールで行われ、宮浦健人（名古屋）率いるチームＫＥＮＴＯが、水町泰杜（名古屋）率いるチームＴＡＩＴＯに３−０で勝利した。日本代表アウトサイドヒッター高橋藍（サントリー）はチームＴＡＩＴＯのメンバーとして第１、２セットにフル出場。鋭いアタックを決めるなどトップ選手のプレーで魅了した。昨年、金沢で行われたオールスターはコンデ