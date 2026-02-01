サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界 』（日プ新世界）の練習生が、公開された。きょう2月1日正午には、練習生候補38人も公開され、あす2日正午からは、101人の練習生を決定する 「101 PASS」が実施される。【写真】『日プ新世界』練習生第1弾20人「101 PASS」は、練習生候補38人の中から、オーディションに参加する練習生を決める投票となる。投票は2月2日正午から4日