「根岸Ｓ・Ｇ３」（１日、東京）６番人気のロードフォンスが昨年２着に敗れた舞台で雪辱を果たした。好スタートを決めると、スッと下げて好位のインで脚をためる。前４頭横並びの逃げを見ながら、直線は抜群の手応えで進路があくのを待った。Ｖロードが開けるとグイグイと脚を伸ばして後続に１馬身差をつけて快勝。昨年の名古屋・かきつばた記念以来、２度目の重賞制覇となった。２着に１３番人気のバトルクライ、３着に４