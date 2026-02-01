徳島ヴォルティスは1日、DF山田奈央のキャプテン就任を発表した。昨年はMF岩尾憲が務めた大役。山田は「徳島ヴォルティスでは岩尾選手がずっとキャプテンを務めてきていて、昨シーズンはピッチ内で渡選手がキャプテンマークを巻いてリーダーシップを取ってくれていた中で、今シーズンは自分がキャプテンという責任を担わせてもらえることになり、凄く光栄です」とコメントし、続けて以下のように伝えている。「シーズンを終え