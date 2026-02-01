日本テレビで毎週日曜21時～放送中の『Golden SixTONES』番組公式SNSにて、2月1日放送の場面ショットが先行で公開された。 写真：ランドセルじゃんけんの様子や学ラン姿で並ぶ、田中樹と高地優吾の姿も（全4投稿） ■じゃんけんに負け、みんなのランドセルを持つことになった“北斗くん” 番組公式SNSでは、「小学生の北斗くんはじゃんけんで負けちゃったみたい…」というメッセージとともに、じゃんけんに負けた