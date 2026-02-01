ドジャースの大谷翔平投手は、1月31日（日本時間2月1日）に本拠地で開催されたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に参加。3月開催予定のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では投手として登板しない見通しとなった。チームを率いるデーブ・ロバーツ監督の発言がMLB公式サイトによって報じられており、ドジャースの大谷起用プランが明らかになっている。 ■前