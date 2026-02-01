りそなグループB2リーグ、熊本ヴォルターズ（西地区4位）は1日、熊本県立総合体育館で、青森ワッツ（東地区7位）を78-71で下しました。 ヴォルターズはこれで6連勝、通算17勝17敗と、星を五分に戻しました。