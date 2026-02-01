東京・羽田空港の駐車場で現金1億9000万円が奪われそうになった事件で、現金の運搬を依頼していた会社の社長が、「毎日のように、金を香港に運んでもらっていた」と話していることがわかりました。【映像】羽田空港・駐車場での捜査の様子おととい、羽田空港の駐車場で、50代の男性が4人組の男に襲われました。車には現金1億9000万円が積まれていましたが、4人組は、何も奪わずに現場から逃走しています。その後の捜査関係者