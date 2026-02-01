◇プロボクシングWBO世界スーパーライト級タイトルマッチWBC世界ライト級王者 シャクール・スティーブンソン(米国)＜12回戦＞WBO世界スーパーライト級王者 テオフィモ・ロペス(米国)（2026年1月31日ニューヨーク・マジソンスクエアガーデン）WBC世界ライト級王者のシャクール・スティーブンソン（28＝米国）がWBO世界スーパーライト級王者テオフィモ・ロペス（28＝米国）に3―0で判定勝ちし、フェザー級から世界4階級制覇