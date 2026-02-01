香港で日本人が多額の現金を奪われてからおよそ6時間後に、実行犯とみられる容疑者逮捕に至ったのは、大量の防犯カメラが決め手だったことがわかりました。【映像】奪われた多額の現金（現地の様子も）香港警察などによりますと、事件が起きたのは1月30日朝で、警察はその日のうちに容疑者の男女6人を逮捕しました。このうち、実行犯とみられる日本人の男2人と協力者の中国人の女は、事件からおよそ6時間後に香港国際空港で拘