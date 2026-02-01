?ミスター・プロレス?天龍源一郎（７５）が新日本プロレスのウルフアロン（２９）にエールを送った。天龍プロジェクト１日の新木場大会は２部構成で実施。天龍は第一部で集まったファンと撮影会、サイン会を行い、天プロ参戦選手とのトークイベントで会場を盛り上げた。天龍は２日に７６歳の誕生日を迎える。イベント後、取材に応じ「ここまでよく相撲とプロレスしか知らない人生で、よく生き抜いてきたなという自負があります