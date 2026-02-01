1月31日、公開中の映画『五十年目の俺たちの旅』監督・主演の中村雅俊が 2月1日に75歳の誕生日を迎えることを記念し、中村が登壇する生誕記念舞台あいさつを、109 シネマズ二子玉川にて実施。また中村にはサプライズで、放送開始より50年目を迎え「テレビドラマシリーズのメインキャストが同じ配役で映画化されたまでの最長の期間（2026年1月9日達成）」でギネス世界記録認定式も執り行われた。【写真】カースケ、グズ六、オメダ