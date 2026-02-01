若手の有望株が京都競馬で無双状態に入っている。１日の京都競馬で騎乗している岩田望来（みらい）騎手が３Ｒの３歳未勝利から新馬から、９Ｒの衣笠特別まで騎乗機会５連勝を達成。ＳＮＳでは称賛の反応が寄せられている。８年目を迎える岩田望騎手は１日の京都で１２鞍中、１０鞍に騎乗。１Ｒが５着、２Ｒは８着に敗れたものの、３Ｒで１番人気のアスクチャンスマン（牡３歳、栗東・梅田智之厩舎、父ドレフォン）を勝利に導い