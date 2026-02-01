◆第４０回根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル、良）「フォーエバーヤングブリーダーズカップクラシック優勝記念」の副題を付したＧ３に１６頭が出走し、１番人気のインユアパレス（牡５歳、栗東・須貝尚介厩舎、父パレスマリス）は直線で伸びを欠いて９着に終わり、重賞初勝利とはならず。同馬は昨秋、エニフＳ・リステッド、神無月Ｓとオープンを連勝。前走では別定５９キロを背負って強さを示し、