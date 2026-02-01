◆静岡県高校サッカー新人戦▽決勝静岡学園３―０藤枝東（１日、藤枝総合サッカー場）決勝が行われ、静岡学園が藤枝東を３―０で下して３連覇を飾った。静学は前半１４分に身長１８４センチのＦＷ坂本健悟（２年）が先制ヘッドを決めると、後半２２分にＭＦ松永悠輝（２年）がミドルシュートで追加点。さらに同３２分にはＭＦ安永龍生（２年）がＰＫを決めた。坂本は今大会全６試合のうち、２回戦を除く５試合で得点。４戦