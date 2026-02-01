Ｊリーグ秋春制移行に伴い行われる明治安田Ｊ１百年構想リーグが６日、いよいよ開幕する。清水は８日の初戦をアウェー名古屋で迎える。大事な一戦を前に、今季就任した吉田孝行監督（４８）が、しずおか報知のインタビューに応じた。Ｊ１神戸を“常勝軍団”にした手腕を、エスパルスでも発揮するための意気込みを語った。（取材・構成＝伊藤明日香）サッカー王国再建へ、２０２３、２４年と神戸をリーグ優勝に導いた吉田監督が