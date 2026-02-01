ドジャースの佐々木朗希投手が日本時間1日、「ドジャースファンフェスト2026」に出席。WBCの出場辞退について語りました。ドジャースから大谷翔平選手や山本由伸投手の侍ジャパン入りが発表される中、佐々木投手は今季は先発ローテーション争いへ専念すると話しました。WBCへの思いについて「どんな時でも特別な舞台でプレーしたい気持ちはありますし、今回もそうしたかったんですけど、球団とも話して、というか球団の判断でもあ