京都駅構内でトークショーイベントを行った京都MF奥川雅也が1日、原大智ショック払拭を誓った。「ポジションも一緒ですし、彼は（京都の）救いになった。これから海外で活躍するだろうけど僕も負けたくない」。サポーターからの「誰に負けたくないか？」という質問でキッパリと答えた。原は昨季34試合出場5得点8アシストを記録。空中戦の勝利数ではJ1トップ回数を計測し、献身的な守備でもチームの3位躍進に貢献したが、1月下