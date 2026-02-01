浦和は1日、新シーズンの主将にMF渡辺凌磨（29）が就任することを発表した。24年に浦和に加入して3年目。昨季は主に攻撃的MFの位置でリーグ29試合7得点を記録した。クラブを通して「キャプテンを務めさせていただくことに、大きな責任と誇りを感じています。先代の方々が築いてきた歴史や思いをしっかりとかみしめながらこの役割を全うし、チーム全員が同じ方向を向いて闘い、タイトルを獲れるよう努力していきたいと思います