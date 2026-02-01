AKB48佐藤綺星（あいり、21）が1日、都内で、ファースト写真集「天使の反射角度」発売記念会見を行った。発売を受けて、「お話をいただいた時は大丈夫かなって不安だったんですけど、撮影ロスに陥るくらいすごく楽しかったです。48グループ初の電子版も出させていただたいてそれもすごくうれしかったですし、がんばって良かったです」と笑顔を見せた。ファンからは「待ってたよ」の声が多かったという。シンガポールとインドネシア