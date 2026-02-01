日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」が１日に放送され、タレント・長嶋一茂、かまいたち・濱家隆一、山内健司が出演した。この日は、かまいたちの２人が一茂の「還暦祝い」。濱家は「一茂さん還暦でもフルスロットルじゃないですか？僕、今、一番売れてんの一茂さんって大晦日に確信しました」と話した。一茂が「そんなこと、全然。売れてないよ。やめてよ」と苦笑すると、濱家は「だって『ゲンバ』３時間出た後に『ザワ