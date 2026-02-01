大盛況から「マイカー」による大苦境へ 100年の栄枯盛衰熊本県には日本でも少なくなった路面電車があります。熊本市交通局が運行している熊本市電です。開業から1世紀以上が経過している歴史ある交通機関で、市民や観光客の足として活用されています。【写真】熊本市電の「70年現役車両」に乗ってみた！しかし、近年では脱線事故などの重大な問題も引き起こし、信頼性が揺らいでいます。熊本市電の歴史と今後について見てみま