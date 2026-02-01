犬が地面のニオイを嗅ぐ理由 1.情報を収集するため 犬が地面のニオイを嗅ぐのは、情報を収集するためです。 優れた嗅覚を使って地面のニオイを嗅ぐことで、周囲の状況を読み取っています。その場所を「どんな人が通ったのか」「どんな犬がここで何をしていたのか」といった情報が得られるのです。 他犬が残していった情報からは、その犬の性別・年齢・健康状態なども把握することができるとされています。 犬がお散歩中に地