タレントの稲村亜美さんが自身のインスタグラムを更新。オーストラリア・シドニーの人気エリア「サリーヒルズ」を訪れた様子を公開しました。 【写真を見る】【 稲村亜美 】シドニーの人気エリア「サリーヒルズ」を満喫おしゃれなカフェや路面電車、騎馬警察との遭遇も報告稲村さんは「SurryHillsおしゃれでカフェも楽しかった #AU」とコメントを添え、シドニー滞在を楽しむ様子を複数の写真と共に投稿しました。 投