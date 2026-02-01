森と同じ背番号「10」を継承西武の1軍キャンプが1日、宮崎でスタートした。ドラフト1位ルーキーの小島大河捕手はいきなりの“柵越え”を披露。重なる大打者と瓜二つのフォームにファンも興奮している。快音を響かせた。背番号「10」は打撃ケージに入ると、力強いスイングで白球をかっ飛ばした。打った瞬間に確信する打球はスタンドまで届くと、実況も思わず唸っていた。何よりファンが注目したのはそのフォームだ。高いバッ