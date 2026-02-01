Netflixで配信中のドラマ『恋の通訳、できますか?』の主演俳優キム・ソンホに、家族と共に運営する個人事務所に対する脱税疑惑が浮上した。奇しくも、最近200億ウォンの脱税疑惑が報じられているボーイズグループASTROのメンバーで俳優のチャウヌとキム・ソンホは同じ所属事務所である。【写真】脱税の拠点は実家？チャウヌの疑惑所属事務所ファンタジオの関係者は2月1日、『スポーツソウル』の取材に対し、キム・ソンホの個人事務