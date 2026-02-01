巷には、「○○したら結婚できない」というジンクスがあるといいます。結婚願望がある女性のなかには、それを気にして自分の行動を制限する人もいるようです。そこで今回は、10代から30代の独身女性184名に聞いたアンケートを参考に「『これをしたら結婚できないかも』と密かに自分にストップをかけていること」をご紹介します。【１】犬や猫などペットを飼って子どものように育てる「『結婚できないジンクス』のイメージが定着し