あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ノートパソコン」の略語は？「ノートパソコン」の略語はなんでしょうか？ヒントは、4文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ノーパソ」でした！ノーパソはノートパソコンの略なのですが、実はノートパソコンは日本だけで使われる和製英語。