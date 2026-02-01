阪神・藤川球児監督が１日、沖縄・宜野座キャンプ初日の全体練習を終え、率直な感想を求められると「まだ具志川の方の映像を見ていませんから。具志川のメンバーたちがどういうキャンプ初日を送ったかを確認してから。楽しみですね」と口にした。自身が率いる宜野座組は平均年齢２５・５歳と若手主体の構成。一方で、平田２軍監督に託した具志川組はベテランや中堅など、自立した実績組を多くした。「具志川の選手が気になりま