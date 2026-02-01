ソフトバンク・松本晴投手が１日、宮崎キャンプ初日のブルペンで約１００球を投げ込んだ。４年目を迎えた左腕は「まだ出力を上げていないのに結構、ボールもちゃんと来ているのでいい感じ。去年より間違いなくいい」と手応え抜群。昨季は先発とリリーフで２９試合に登板し、６勝６敗、防御率２・７６。今季は有原の抜けた先発ローテ、１８０イニングを埋める候補として期待されている。小久保監督は「彼の場合はほんとに課題は