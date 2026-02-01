どんなファッションに身を包もうが、ヘアスタイルにしようが、それはきわめて個人的な領域の話なので他人がとやかく言うことではない。今は多様性の時代なのだから……という建前はあれど、その装いは人の目に触れれば意味を持ち、装う人自身の下心がにじみ出て、周囲を困惑させることもある。ライターの宮添優氏が、中高年にも愛好者が増えつつある男性（Man）のお団子（Bun）ヘア、マンバンヘアについてレポートする。【写真】