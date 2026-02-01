東京・歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」（２６日千秋楽）が１日、初日を迎えた。中村鶴松が１月１８日に建造物損壊の疑いで現行犯逮捕され、謹慎処分を受けているため、昼の部「弥栄芝居賑猿若座芝居前」は演出が変更された。当初は鶴松の初代中村舞鶴襲名披露として劇中口上が予定されていたが、猿若祭５０年を祝う内容に変更された。猿若座座元役の中村勘九郎、座元女房役の中村七之助に加えて片岡仁左衛門が京の呉服屋松嶋