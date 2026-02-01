年が明けてから1カ月が経過した。1月から放送が開始された冬ドラマも続々と放送されており、作品の概要や登場人物の魅力なども明確になり、「どんなラストになるのか？」と思わせるドラマが出てきている。今回は最終回まで見届けたい冬ドラマを5つ紹介したい。◆考察に向き合えるドラマまず日曜劇場『リブート』（TBS系、日曜21時放送）。主演・鈴木亮平と脚本・黒岩勉という『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』を制作した名タッ