あなたは読めますか？突然ですが、「鞦韆」という漢字読めますか？画数が非常に多くて圧倒されてしまいますが、実は誰もが知っている、ある遊具を指す言葉です。気になる正解は……「ぶらんこ」でした！鞦韆とは、二本の鎖や紐で吊るした横木に座り、前後に揺らして遊ぶ遊具のことです。もともとは中国で不老長寿の術として行われていたものが日本に伝わったと言われています。日常生活では、公園の鞦韆で子供たちが楽しそうに遊ん