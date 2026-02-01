◇NBA ブルズ 125-118 ヒート(日本時間1日、カセヤ・センター)NBA・ブルズの河村勇輝選手が今季初出場し、驚きのプレーを見せました。河村勇輝選手は第1クオータ残り2分、8点リードの場面でコートイン。第2クオーターには絶妙なパスでアシストすると、残り8分40秒には正面から3ポイントシュートを決め今季初得点をマークしました。一旦ベンチに戻った河村選手は第4クオーターに再び投入。今度は右コーナーから3ポイントを決めると