俳優の吉沢亮が、『第47回ヨコハマ映画祭』主演男優賞に輝き、1日に神奈川・関内ホールで行われた表彰式に出席。受賞作品である『国宝』での女形化粧に不安があったことを告白した。【写真多数】『第47回ヨコハマ映画祭』 映画『国宝』主演の吉沢亮が喜びのスピーチ吉沢は賞状とトロフィー、花束を受け取ると「このような栄誉ある賞をいただきまして、誠に光栄でございます」と笑顔。「2018年に新人賞をいただきまして、それか