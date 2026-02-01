昨年の秋場所を最後に現役を引退した元幕内水戸龍＝本名バーサンスレン・トゥルボルド、モンゴル出身＝の断髪式が１日、両国国技館で開催された。水戸龍は伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）、元関脇逸ノ城と同じ飛行機で来日。鳥取城北高−日大と進み、２０１６年にはモンゴル出身で初の学生横綱に輝いた。断髪式には関係者２７４人が参加。中にはかねてから水戸龍を応援していたラッツ＆スターのトランペッター、桑野信義の姿も