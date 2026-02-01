中村勘九郎（44）中村七之助（42）らが出演する「猿若祭二月大歌舞伎」が1日、東京・歌舞伎座で初日を迎えた。江戸歌舞伎の発祥、猿若座（後の中村座）にちなんだ冠を付けた興行が始まって今年で50年の節目。昼の部「弥栄芝居賑（いやさかえしばいのにぎわい）猿若座芝居前」は、芝居小屋前で、役者が座元や小屋関係者、客に扮（ふん）して、興行の成功を願った。座元を演じる勘九郎は、いっぱいに埋まった劇場を見渡し「お客さ