中日・井上一樹監督（５４）が１日、中日応援番組「サンデードラゴンズ」（ＣＢＣ）に生出演。今季のキーマンに「捕手」を挙げた。番組では中日ファンから寄せられた質問が約１０分近くにわたって井上監督にぶつけれらた。「セ・リーグチャンピオンの可能性は何％？（僕は１００％です）」という質問には「ファンの方がそういうふうに思ってくださるのなら、僕らも意気込みは１００％です」と力強い言葉。「ムネリンを呼んだ理