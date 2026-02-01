2月1日、大分県大分市で「別府大分毎日マラソン」が行われました。岡山市出身で、2026年の箱根駅伝で活躍した青山学院大学４年の黒田朝日選手が総合3位に入賞しました。記録は2時間7分3秒、日本人では２位でした。 黒田選手がフルマラソンに出場するのは2回目で、2028年に開かれるロサンゼルスオリンピックの代表選考会レース「MCG」（グランドチャンピオンシップ）への出場権を獲得しました。MCGは2027年秋に行われる