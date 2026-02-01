今日2月1日、徳島で梅(ハクバイ)が開花しました。平年より5日早く、昨年より17日早い開花です。徳島で梅が開花今日2月1日、徳島地方気象台は徳島で梅(ハクバイ)が開花したと発表しました。平年より5日早く、昨年より17日早い開花です。昨年12月23日の松山、今年1月19日の高松、1月26日の高知に続いての開花で、これで四国四県すべてで梅(ハクバイ)が開花したことになります。