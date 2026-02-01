◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都競馬場・芝１２００メートル、良）４歳から１０歳馬がそろったハンデ重賞は１８頭立てで争われ、３番人気で武豊騎手騎乗のヤブサメ（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ファインニードル）は５着だった。武豊騎手は、デビューした１９８７年から続いていた自身の持つ、連続年重賞勝利記録の更新は持ち越しとなった。同馬は昨年３月に２勝クラスを勝った後、フレグモーネにより８か月