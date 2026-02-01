SUPEREIGHTの大倉忠義（40）が1日、都内であす2日に発売となる初の著書「アイドル経営者」（講談社）の発売記念会見を行い、「長いブログを書き終わった感じ」と充実感をにじませた。「いろんな方に伝わるといいな」という思いから、難しい言葉を避けて長年続けてきたブログのような空気感にすることを心がけながら、アイドルと経営者、二つの視点から見た育成術などを約8カ月かけて書き上げた。大手居酒屋チェーン「鳥貴族