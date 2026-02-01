「ソフトバンク春季キャンプ」（１日、宮崎）小久保監督が２２日、２３日に行われるＷＢＣに出場する侍ジャパンと対戦する「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６宮崎」（いずれも、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）に山川や柳田、今宮らを出場させて、代表勢を除くフルメンバーに近い陣容で臨むことを明かした。原則３０代の主力はＳ組として、キャンプ序盤の自主調整を容認している。小久保監督は当初、キャンプ後に福