「ウマ娘プリティーダービー」タップダンスシチー役などで知られる、声優の篠田みなみ（31）が1日、X（旧ツイッター）を更新し、結婚を報告した。篠田は文書を添え、「大切な皆さまへ私事で恐縮ではございますが、この度入籍いたしましたことをご報告いたします」と結婚をしたことを発表した。そして「日々あたたかく関わってくださる皆さまに、いつも心より感謝しております。本当にありがとうございます」と感謝をつづった。続