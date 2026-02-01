2月2日（月）の『徹子の部屋』に、堺正章と井上順が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！『徹子の部屋』50周年突入ウイークにふさわしいゲストである堺と井上。2人は伝説のグループサウンズ「ザ・スパイダース」で出会い60年が過ぎた。ともに血気盛んな16歳のときにグループへ加入。先にいた堺は後から入ってきた井上を「ちょっと生意気な感じがした」と第一印象を語る。次に井上がすでにグループにいた堺の印象を