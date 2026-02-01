中国人フォトグラファーのニールー（尼鹿）が北海道小樽市で古い建物を購入し、写真スタジオとして再生させた取り組みは、地域活性化や日中交流の観点からも当時話題となった。仕事で何度も小樽を訪れるうちに、小樽運河や歴史的な建造物が持つ独特の「風情」に魅了されたのが始まりだった。「一目ぼれ」だ。その後すぐに、同市内の老朽化した建物を購入。単なる居住目的ではなく、自身の写真スタジオを構えることを前提とした決断