SUPEREIGHTの大倉忠義（40）が1日、都内であす2日に発売となる初の著書「アイドル経営者」（講談社）の発売記念会見を行った。本作は、アイドルと経営者、二つの視点から見たコミュニケーションや次世代育成の術などをつづった一冊となっている。コンプライアンスが厳しくなっていく社会において、経営者、そして後輩と接する立場としての意識を聞かれると「自分の時代はパワハラにあふれていた」と苦笑い。「僕はパワハラだ