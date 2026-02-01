◇ドイツ1部ボルシアMG1―1ブレーメン（2026年1月31日ドイツ・ブレーメン）ボルシアMGのDF高井幸大（21）が2―2で引き分けた敵地のブレーメン戦を体調不良のため欠場した。加入4戦目だった前節1月25日のシュツットガルト戦で初先発フル出場を果たし、出場機会増への期待が高まっていたが、クラブは発熱性胃腸炎のため欠場すると発表。試合は1―1で引き分けた。ボルシアMGのFW町野修斗は後半39分から出場。ブレーメンのDF