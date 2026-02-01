ご飯を待ちきれない子猫達の姿が可愛すぎると話題です。動画には「全てがかわいい」「仔猫ちゃん達かわいい！」等のコメントが寄せられ3.3万回以上再生されているようです。 【動画：ご飯を待ちきれない『2匹の子猫』→机の下からひょっこりと顔を出すと…『可愛すぎる行動』】 待ちきれない子猫達 TikTokアカウント「オレオとチロルとムギ」に投稿されたのは、ご飯を待ちきれない子猫達の姿です。子猫達は机の上に置いたお皿が